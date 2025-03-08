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«Интер» — «Монца»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

«Интер» — «Монца»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Монца».

Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 1.91.

«Интер» и «Монца» сыграют в 28-м туре чемпионата Италии. «Интер» одержал важнейшую победу над «Фейеноордом» в гостях в Лиге чемпионов. Не самая выразительная была игра в исполнении «Интера», но он выиграл. У соперника было 15 травм, дебют Робина ван Перси в Лиге чемпионов. В общем, «Фейеноорд», конечно, там был не совсем «Фейеноорд» из-за потерь в составе. «Интер» такую победу экономную, я бы сказал, одержал.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Монца
Монца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» сейчас «не фонтан» по игре, прямо скажем. Выглядит он уставшим сильно. Но дома с «Монцей» клуб, конечно, должен побеждать. «Монца» — худшая команда чемпионата. Она вылетит, очевидно. А «Интер» перед ответным матчем с «Фейеноордом», с одной стороны, есть уже преимущество, добыли его в два мяча, тем не менее ни в коем случае нельзя совсем вот быть уверенным в том, что дело в шляпе. Потому что преимущество в два мяча — хорошее преимущество. Но это была не разгромная победа. Всё бывает. И «Фейеноорд» в этом сезоне в Лиге чемпионов «Баварию» громил, и итальянские клубы вылетали от нидерландцев в ЛЧ.

Для «Интера» плюс, что это домашняя игра будет. Я думаю, он понимает, что расслабляться точно нельзя. А «Монцу» можно обыграть и с ротацией состава, последнюю команду. Я думаю, что, учитывая этот плотный график, такой уставший вид «Интера», я жду такую его спокойную победу, не разгромную. Я возьму комбинированную ставку — победа «Интера» и тотал голов меньше 3.5 с коэффициентом 1.91», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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