«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.60.

«В рамках 28-го тура чемпионата Англии сойдутся «Ливерпуль» и «Саутгемптон». «Красные» не могли придумать лучшего соперника на этот тур. Сейчас их основным игрокам явно потребуется отдых – впереди важнейшая неделя.

Дело в том, что на эти недели у «Ливерпуля» выпали матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первый матч состоялся пару дней назад, и он был очень необычным. Кто-то называет ту игру – худшей в исполнении мерсисайдцев. Я думаю, от правды такое мнение не так далеко.

Конечно, можно возразить, сказав, что победу клуб добыл, выиграл с минимальным счётом 1:0. Но любой, кто смотрел матч, скажет, что победу «Ливерпуль» точно не заслужил. «ПСЖ» отлично выглядел, доминировал, совершил около 30 ударов. Команда Слота же отбивалась, Эдерсон совершил огромное количество сейвов. Забили же англичане в самой концовке, чуть ли не первым ударом по воротам парижан. Итог – победа «Ливерпуля». Таков футбол.

И ответная игра уже на следующей неделе. Плюс потом на выходных ещё будет и финал Кубка лиги с «Ньюкаслом». Так что сейчас в АПЛ команде Слота явно хотелось бы сыграть с не особо сложным соперником. И им выпало играть с «Саутгемптоном», самой слабой командой чемпионата. «Святые» проваливают сезон, почти только проигрывают и являются главными фаворитами на понижение в классе.

Я жду тут победы хозяев поля. Другой вопрос, какой она будет? Основным игрокам Слот явно даст отдых – впереди важнейшие матчи, которые решат их судьбу в нескольких турнирах. Но, думаю, даже второй состав «Ливерпуля» способен одолеть нынешний «Саутгемптон».

Ставлю на победу «Ливерпуля» с форой (-2) мяча за 1.60», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».