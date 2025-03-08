«Байер» — «Вердер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Вердер».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«В 25-м туре Бундеслиги сыграют «Байер» и «Вердер». Команда Хаби Алонсо проиграла «Баварии» 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Шансов на проход дальше очень мало. «Байер» уступил по делу. План Компани сработал лучше. Он нашёл способ выходить из-под прессинга Хаби Алонсо через диагональные передачи, длинные, и всё сработало. И «Байер» себе ещё и «привозил», и удаление случилось, и «привоз». В общем, всё вместе в одном матче.

И вот игра с «Вердером». У «Байера» отставание от «Баварии» восемь очков, то есть и в чемпионате, в общем, на победу шансов почти нет, если учесть то, как идёт «Бавария». То есть можно выиграть, по сути, только Кубок. В этом матче очень много будет зависеть от отношения «Байера», которому надо готовиться к ответной игре с «Баварией», которая на следующей неделе. И, в общем, я думаю, что «Байер» понимает, что одинаково сложно, да, отыграть восьмиочковое отставание в чемпионате и отыграть 0:3 после первой игры Лиги чемпионов. Но реальнее, наверное, отыграть 0:3, я думаю, что-то есть, в одном матче ты можешь сотворить чудо, а ждать, что «Бавария» в трёх турах будет терять очки в чемпионате с тем темпом, который она набрала. Ну, это нереально. Поэтому, мне кажется, что Алонсо будет готовиться к ответной игре с «Баварией» в ЛЧ и, может быть, будет ротация с «Вердером». Второе место там никуда от «Байера» уже в чемпионате не уйдёт. Поэтому я думаю, что больше будет думать тренер об ответном матче с «Баварией». Моё предположение, от этого очень многое просто зависит.

«Вердер» проблемный, он в ужасном положении. Это худшая команда 2025 года календарного, второй части сезона. В Бундеслиге у «Вердера» большие проблемы. Из Кубка команда вылетела от «Арминии», которая в третьей лиге играет. В чемпионате одни поражения, всего одна победа над «Майнцем». Всё очень плохо у «Вердера». И тренер Оли Вернер загнан в угол. Сейчас ему очень нужно, чтобы его команда сыграла хорошо и не проиграла. Потому что его могут уволить. «Вердер» будет сверхмотивирован. Это хорошая команда, которая большую часть сезона шла хорошо с претензией на еврокубки. Она старается играть как топ-команда — через короткий и средний пас, владеть мячом.

Я вот, если учитывать все эти обстоятельства, супермотивированный «Вердер», и то смешанное ощущение от «Байера», наверное, после 0:3 от «Баварии», возьму «обе забьют» с коэффициентом 1.90. Очень сложный матч для прогноза, с учётом коэффициентов, которые, естественно, сильно в пользу «Байера». Но я не уверен, что он прямо сыграет так, как мы от него привыкли и ждём в чемпионате. Думаю, что «Байер» пропустит, в защите клуб сам себе проблемы создаёт регулярно, и «Вердер» должен прийти в себя», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».