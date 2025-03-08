«Ак Барс» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».

Ставка: ничья за 3.60.

«Авангард» одержал 10 побед подряд и сейчас является самой «горячей» командой Восточной конференции. Команда Ги Буше не во всём безупречна, но на фоне соперников выглядит убедительно. «Ястребы» умеют переламывать ход матчей (как это было в игре с «Торпедо») и справляться с потерями в составе. Ещё месяц назад казалось, что омичи не поднимутся выше шестого места, но теперь у них есть отличные шансы побороться за преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Следующий матч пройдёт в Казани с прямым конкурентом. Последняя встреча команд состоялась в середине февраля, и тогда «Ак Барс» уступил со счётом 2:6. Подопечные Анвара Гатиятуллина сейчас не так уверенно выглядят на фоне омичей — их победная серия составляет всего два матча.

После болезненного поражения в Омске казанцы наверняка сыграют более надёжно и постараются навязать «Авангарду» вязкий хоккей. Они умеют «сушить» игру, если этого требует ситуация. Ожидаю малорезультативный матч и ставлю на овертайм», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».