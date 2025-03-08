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«Оттава» — «Рейнджерс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Оттава» — «Рейнджерс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Оттава» – «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.55.

«Встреча прямых конкурентов в борьбе за уайлд-кард на Востоке обещает быть упорной. «Оттава» в середине сезона выдала мощный рывок вверх, но вторая половина февраля сложилась неудачно — шесть поражений в последних восьми матчах. В игре с «Чикаго» Тим Штюцле принес победу, забросив шайбу на первой минуте овертайма и продлив свою результативную серию до 13 матчей. До этого «Сенаторз» в дополнительное время уступили «Вашингтону».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Рейнджерс» ситуация противоположная — команда набирает ход. В последних шести матчах у неё четыре победы, две из которых всухую (4:0). В последней игре «синерубашечники» также столкнулись с «Вашингтоном» и уступили в овертайме. В отличной форме находится Артемий Панарин, забивающий уже три матча подряд.

В этом сезоне команды встречались дважды, и оба раза победу одержали «Рейнджерс». Учитывая текущую форму и последние результаты, ньюйоркцы выглядят фаворитами и должны побеждать. Ставка — победа «Рейнджерс», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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