«Барселона» — «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 8 марта

В субботу, 8 марта, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение сине-гранатовым. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности.

Победа «Осасуны» оценивается в 11.5 (8%), а на ничью можно поставить за 7.90 (12%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.29.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. На гол в каждом тайме дают 1.35.