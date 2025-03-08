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UFC 313: во сколько начало, какой главный бой, полный кард турнира

UFC 313: во сколько начало, какой главный бой, полный кард турнира
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Рано утром 9 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 313, главным событием которого станет бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом Магомедом Анкалаевым. Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 313 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.

Полный кард турнира выглядит следующим образом.

Основной кард:

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;
Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
Бобби Грин – Маурисио Руффи.

Предварительный кард:

Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
Брунно Феррейра – Армен Петросян;
Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;
Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
Джордан Сантос – Осман Диас;
Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.

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