UFC 313: во сколько начало, какой главный бой, полный кард турнира

Рано утром 9 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 313, главным событием которого станет бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом Магомедом Анкалаевым. Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.
Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 313 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.
Полный кард турнира выглядит следующим образом.
Основной кард:
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;
Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
Бобби Грин – Маурисио Руффи.
Предварительный кард:
Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
Брунно Феррейра – Армен Петросян;
Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;
Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
Джордан Сантос – Осман Диас;
Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.