UFC 313: во сколько начало, какой главный бой, полный кард турнира

Рано утром 9 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 313, главным событием которого станет бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом Магомедом Анкалаевым. Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 313 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.

Полный кард турнира выглядит следующим образом.

Основной кард:

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;

Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;

Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;

Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;

Бобби Грин – Маурисио Руффи.

Предварительный кард:

Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;

Брунно Феррейра – Армен Петросян;

Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;

Джошуа Ван – Рэи Цуруя;

Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;

Джордан Сантос – Осман Диас;

Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.