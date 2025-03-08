«Барселона» — «Осасуна»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.10.

Сине-гранатовые не проигрывают в 2025 году вообще. Из 16 последних матчей в разных турнирах они выиграли 13. «Барселона» продолжает борьбу за золотые медали в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, Кубке Испании. За 26 туров каталонская команда набрала 57 очков и выбилась в единоличные лидеры. Отрыв от мадридского «Атлетико» перед стартом 27-го тура составляет одно очко, отрыв от мадридского «Реала» — три очка. Математически запас есть, но для гарантии надо побеждать в каждом матче.

«Осасуна» в первом круге обыграла «Барселону» со счётом 4:2. Дело было в Памплоне. Теперь играют в Барселоне, и не факт, что у хозяев получится легко взять реванш. В семи последних турах чемпионата Испании «Осасуна» потерпела всего одно поражение — от «Сельты» с минимальным счётом.

Конечно, на вторую победу памплонцам будет трудно рассчитывать. Всё же они одни из худших по игре на выезде в Примере, за 12 встреч добыли всего одну победу. Однако даже если проиграют, сделают это с небольшой разницей в счёте. В качестве ставки можно взять Ф2 (+2) или тотал меньше 3.5 мяча. Сил у хозяев должно быть мало.