«Динамо» М — «Динамо» Мх: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Динамо» победит по угловым с форой (-2.5) за 1.84.

Подопечные Марцела Лички последний раз проиграли в начале октября. В матче 11-го тура уступили в дерби ЦСКА со счётом 1:2, хотя могли даже добиться ничьей. Впрочем, восемь туров без поражений — тоже солидный показатель.

Скорее всего, московское «Динамо» на своём поле продлит эту серию. Махачкалинское «Динамо» возобновило сезон домашним матчем с «Локомотивом». Из-за погодных условий и не самого лучшего для атакующего футбола поля голов, как и ожидалось, было мало — 1:1. При этом железнодорожники едва избежали поражения.

Только вот в Москве на выходных обещают чуть ли не до 10 градусов тепла. И поле там более подходящее для модели игры Марцела Лички. А если уж «Локомотив» имел территориальный перевес в прошлом матче с махачкалинским «Динамо», то и московское «Динамо» будет чаще держать мяч и проведёт больше атак. На таком фоне можно подумать над ставками на статистику.

Победа хозяев по угловым с форой (-2.5) выглядит перспективно. Махачкалинцы даже дома часто обороняются низким блоком и рассчитывают на контратаки. Соответственно, у москвичей должно быть больше позиционных атак, прострелов и забросов в штрафную. Такое напрямую влияет на количество угловых. Победу хозяев по ударам в сторону ворот тоже можно рассмотреть.