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Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: прямая трансляция боя UFC 313 9 марта

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: прямая трансляция боя UFC 313 9 марта
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Рано утром 9 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 313, главным событием которого станет бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом Магомедом Анкалаевым. Россиянин занимает первую строчку в рейтинге.

Поединок между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым начнётся около 8:00 мск 9 марта. На кону чемпионский титул организации в полутяжёлом весе, которым сейчас владеет Алекс Перейра. Для бразильца это будет уже четвёртая защита.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 313 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.

Букмекеры считают шансы бойцов практически равными. На победу Анкалаева дают коэффициент 1.85. Вероятность очередного успеха Перейры оценили котировкой 2.00, а на ничью можно сделать ставку за 50.00.

На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.93, а обратный исход доступен за 1.82.

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