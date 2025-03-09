Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита
Аудио-версия:
Комментарии

9 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 56% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 5.50 (18%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (26%).

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». После 7:1 с ПСВ у Артеты появится аппетит
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». После 7:1 с ПСВ у Артеты появится аппетит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android