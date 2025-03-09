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«МЮ» — «Арсенал»: прогноз на матч

«МЮ» — «Арсенал»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.30.

«МЮ» проиграл пять из шести последних очных встреч в АПЛ. У Микеля Артеты головной боли тоже хватает. В лазарете три лучших бомбардира команды — Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли и Букайо Сака. Потеряв очки в двух предыдущих матчах АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1) и «Ноттингем Форест» (0:0), лондонцы сильно отстали от лидирующего «Ливерпуля».

Артета заявил, что «Арсенал» примет поражение в чемпионской гонке АПЛ только через свой труп. После этого «канониры» крупно победили ПСВ (7:1). А самое интересное, что «канониры» в матче с ПСВ вышли на поле без номинального форварда. В тройку нападения к Леандро Троссарду и 17-летнему Итану Нванери, признанному лучшим игроком месяца в «Арсенале», был включён полузащитник Микель Мерино. Чудеса!

Артета сформировал отличное сочетание в атаке. Пересобранная тройка нападения отлично взаимодействует с Мартином Эдегором. «Манчестер Юнайтед», конечно, вряд ли получится забить так же много, как ПСВ. Однако отгрузить два-три мяча на «Олд Траффорд» лондонцам вполне по силам.

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