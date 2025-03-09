Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Аталанта»: определён фаворит матча чемпионата Италии

«Ювентус» — «Аталанта»: определён фаворит матча чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментарии

9 марта в центральном матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Симоне Содза.

Материалы по теме
«Ювентус» — «Аталанта». Что-то Мотта разошёлся, Гасперини это исправит
«Ювентус» — «Аталанта». Что-то Мотта разошёлся, Гасперини это исправит

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.05 (32%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.40 (29%).

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Аталанта» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». После 7:1 с ПСВ у Артеты появится аппетит
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». После 7:1 с ПСВ у Артеты появится аппетит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android