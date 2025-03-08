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Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: прогноз Джамала Хилла на бой UFC 313

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: прогноз Джамала Хилла на бой UFC 313
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Бывший чемпион UFC Джамал Хилл дал прогноз на бой UFC 313 Алекс Перейра — Магомед Анкалаев.

Ставка: победа Анкалаева за 1.85.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Пожалуй, я назову фаворитом Магомеда. У меня есть ощущение, что у него больше ресурсов для победы.

Очевидно, что Алекс обладает чудо-ударом. Если он поймает тебя, может сразу же уложить, но я считаю, что Магомед тоже им обладает. У него есть скорость, он умеет терпеть и будет контратаковать. Он уже был в статусе претендента и позволил титулу выскользнуть из его рук. Так что в этот раз он будет гораздо более сосредоточенным. У него просто больше умений для победы. Так что мой фаворит — Магомед Анкалаев», — сказал Хилл на своем YouTube-канале.

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