Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: прогноз Джамала Хилла на бой UFC 313

Бывший чемпион UFC Джамал Хилл дал прогноз на бой UFC 313 Алекс Перейра — Магомед Анкалаев.

Ставка: победа Анкалаева за 1.85.

«Пожалуй, я назову фаворитом Магомеда. У меня есть ощущение, что у него больше ресурсов для победы.

Очевидно, что Алекс обладает чудо-ударом. Если он поймает тебя, может сразу же уложить, но я считаю, что Магомед тоже им обладает. У него есть скорость, он умеет терпеть и будет контратаковать. Он уже был в статусе претендента и позволил титулу выскользнуть из его рук. Так что в этот раз он будет гораздо более сосредоточенным. У него просто больше умений для победы. Так что мой фаворит — Магомед Анкалаев», — сказал Хилл на своем YouTube-канале.