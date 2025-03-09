«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Серии А

9 марта в центральном матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Симоне Содза.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.05 (32%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.40 (29%).

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Аталанта» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.