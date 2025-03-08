Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: прогноз Алекса Волкановски на бой UFC 313

Экс-чемпион UFC Александр Волкановски дал прогноз на бой UFC 313 Алекс Перейра — Магомед Анкалаев.

Ставка: победа Перейры нокаутом за 2.60.

«Чем больше я интересуюсь этим поединком и разговариваю с людьми о нём, тем сильнее убеждаюсь, что Перейра очень серьёзно усовершенствовал свою защиту от перевода в партер. Давайте вспомним его бой с Яном Блаховичем. У него получалось защищаться от тейкдаунов и вставать. Он продемонстрировал серьёзный прогресс в защите от тейкдаунов против неплохого борца. Хотя, пожалуй, не такого хорошего, как Анкалаев. Но я полагаю, что Перейра будет себя чувствовать уверенно, поскольку он всегда хорошо понимал, как защищаться от борьбы и перевода в партер, а сейчас ориентируется в этом ещё лучше.

«Анкалаев хорош и в стойке: левша, хорошо себя показывает, может очень эффективно действовать на ногах. Но Перейра просто слишком хорош в стойке. Не знаю, помните ли вы, но Ян Блахович в бою против Анкалаева отбил ему переднюю ногу. Перейра, очевидно, тоже не упустит такую возможность.

В этом бою я ставлю на победу Алекса Перейры нокаутом или техническим нокаутом. Думаю, в его боях это всегда достаточно надёжная ставка. Полагаю, он закончит бой нокаутом во втором или третьем раунде», — сказал Волкановски в видео, опубликованном на его YouTube-канале.