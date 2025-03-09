«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз на матч в Турине

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

В последнее время от привычки делить очки команда Тьяго Мотты стала избавляться: победная серия в чемпионате Италии насчитывает пять матчей. Будущее Мотты в «Ювентусе» по-прежнему под вопросом. Хотя не факт, что результаты были бы лучше с другим тренером на мостике. «Старую синьору» поглотила эпидемия травм.

У «Атланты» немного другая история. Наоборот, восстановилось от повреждений много важных игроков, но показатели просели. Бергамаски выиграли всего лишь 3 из 10 предыдущих матчей чемпионата Италии. Все победы одержаны над располагающимися в нижней части таблицы командами.

Впрочем, ничего ещё не потеряно. Отставание от лидирующего «Интера» составляет три очка. Тренер поставил «Аталанте» отменную игру в обороне, хотя все привыкли, что его команда больше по атакующей манере футбола. В последних 22 встречах чемпионата Италии бергамаски пропустили всего 15 мячей. Уступили за этот период времени только один раз — «Наполи» (2:3).

Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Скорее всего, матч ознаменуется спокойной ничьей. «Старая синьора» тоже пропускает очень редко (в среднем 0,7 гола за встречу в Серии А). Однако у «Аталанты» лучше результативность и длиннее скамейка запасных. Соответственно, и шансов выиграть больше.