Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: прогноз Мовсара Евлоева на главный бой UFC 313

Непобеждённый боец UFC Мовсар Евлоев дал прогноз на главный бой турнира UFC 313 Алекс Перейра — Магомед Анкалаев.

Ставка: победа Анкалаева за 1.85.

«Даже если Магомед Анкалаев не будет бороться, у него достаточно навыков в стойке, чтобы победить Алекса. Перейра обычно не очень хорошо защищается, поскольку слишком верит в свою мощь.

Но Магомед Анкалаев — он другой, Алекс с таким ещё не сталкивался. У него навыки другого уровня. У него есть богатый опыт выступлений по любителям, а сейчас он настоящий монстр на профессиональном уровне. На этих выходных мы увидим нового чемпиона», — приводит слова Евлоева Home of Fight.