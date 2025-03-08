Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: прогноз Мовсара Евлоева на главный бой UFC 313

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: прогноз Мовсара Евлоева на главный бой UFC 313
Комментарии

Непобеждённый боец UFC Мовсар Евлоев дал прогноз на главный бой турнира UFC 313 Алекс Перейра — Магомед Анкалаев.

Ставка: победа Анкалаева за 1.85.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Даже если Магомед Анкалаев не будет бороться, у него достаточно навыков в стойке, чтобы победить Алекса. Перейра обычно не очень хорошо защищается, поскольку слишком верит в свою мощь.

Но Магомед Анкалаев — он другой, Алекс с таким ещё не сталкивался. У него навыки другого уровня. У него есть богатый опыт выступлений по любителям, а сейчас он настоящий монстр на профессиональном уровне. На этих выходных мы увидим нового чемпиона», — приводит слова Евлоева Home of Fight.

Материалы по теме
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: и как тут выбрать победителя?!
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: и как тут выбрать победителя?!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android