Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» — «Акрон»: прогноз и ставка на матч в Самаре

В воскресенье, 9 марта, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Акрон». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Игоря Осинькина. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 49% вероятности.

Победа «Акрона» оценивается в 4.05 (24%), а на ничейный исход можно поставить за 3.60 (27%).

Аналитики также прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.50) или 2:1 в пользу хозяев (7.50).