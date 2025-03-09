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«Крылья Советов» — «Акрон»: прогноз на матч РПЛ

«Крылья Советов» — «Акрон»: прогноз на матч РПЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Крылья Советов» — «Акрон».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

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Ещё один гол, и Дзюба станет единоличным лидером по голам в истории российского футбола. Мотивация должна быть не только у самого нападающего, но и у его партнёров. Шансы, разумеется, будут. Во-первых, потому что под руководством Игоря Осинькина «Крылья Советов» играют в смелый футбол и часто пропускают. Особенно в этом сезоне.

Во-вторых, сам «Акрон» довольно неплохо держится на фоне достаточно силовой Российской Премьер-Лиги. Тольяттинский клуб забил в 7 из 10 последних туров РПЛ суммарно 11 мячей. В девяти случаях участие принял Артём Дзюба и за это время отличился четыре раза. Кроме того, он забил и в прошлой очной встрече самарцам.

В то же время не стоит ждать повторения сценария прошлой встречи. «Крылья Советов» возобновили сезон ничьей с «Краснодаром» (1:1) на выезде. Забили гол. При этом во втором круге играют исключительно результативно. За четыре последних тура самарская команда забила семь раз, пропустила столько же. Так что в предстоящем дерби проверяем ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

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