«Рубин» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч чемпионата России

В воскресенье, 9 марта, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 20-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Рубина» оценивается в 5.30 (18%), а на ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.80 (26%).

Аналитики также прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Гол в каждом тайме идёт за 1.85.