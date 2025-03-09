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«Рубин» — «Спартак»: прогноз на матч

«Рубин» — «Спартак»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 2.00.

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Будет логично, если такой «Спартак» одержит победу. Вот только лёгкой прогулки москвичам ждать не стоит. Да, «Рубин» возобновил сезон поражением от «Ахмата» на выезде. Проиграл со счётом 1:2, хотя даже забил первым. Однако это крепкий клуб.

Подопечные Рашида Рахимова проводят неплохой сезон. Замыкают первую восьмёрку, выше только гиганты и «Ростов», который ни туда ни сюда. При этом до зимнего перерыва казанский коллектив выиграл две из четырёх встреч в РПЛ при двух ничьих. На данном отрезке забил девять мячей и отобрал очки у «Краснодара» (1:1) с ЦСКА (2:2).

«Спартак» сам по себе хороший раздражитель для подобного калибра команд. А здесь дополнительная мотивация — вернуться в колею без поражений и порадовать болельщиков. Так что можно смело ждать голы в обе стороны. Понятно, что гости, с их-то арсеналом, должны забивать. Но хозяева готовы кусаться в ответ.

Не исключено, кстати, что сможет себя проявить Мирлинд Даку. Албанский форвард является лучшим бомбардиром казанского клуба и даже входит в топ лучших бомбардиров чемпионата России. Он принял участие во многих последних голах своей команды. Причём не только в роли завершающего, но ещё и как распасовщик.

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