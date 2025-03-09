«Рубин» — «Спартак»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 2.00.

Будет логично, если такой «Спартак» одержит победу. Вот только лёгкой прогулки москвичам ждать не стоит. Да, «Рубин» возобновил сезон поражением от «Ахмата» на выезде. Проиграл со счётом 1:2, хотя даже забил первым. Однако это крепкий клуб.

Подопечные Рашида Рахимова проводят неплохой сезон. Замыкают первую восьмёрку, выше только гиганты и «Ростов», который ни туда ни сюда. При этом до зимнего перерыва казанский коллектив выиграл две из четырёх встреч в РПЛ при двух ничьих. На данном отрезке забил девять мячей и отобрал очки у «Краснодара» (1:1) с ЦСКА (2:2).

«Спартак» сам по себе хороший раздражитель для подобного калибра команд. А здесь дополнительная мотивация — вернуться в колею без поражений и порадовать болельщиков. Так что можно смело ждать голы в обе стороны. Понятно, что гости, с их-то арсеналом, должны забивать. Но хозяева готовы кусаться в ответ.

Не исключено, кстати, что сможет себя проявить Мирлинд Даку. Албанский форвард является лучшим бомбардиром казанского клуба и даже входит в топ лучших бомбардиров чемпионата России. Он принял участие во многих последних голах своей команды. Причём не только в роли завершающего, но ещё и как распасовщик.