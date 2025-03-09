Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

9 марта в матче 27-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Райо Вальекано». Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Материалы по теме
«Реал» — «Райо Вальекано». Уходи в отрыв, «Барселона». Мадрид отвлёкся
«Реал» — «Райо Вальекано». Уходи в отрыв, «Барселона». Мадрид отвлёкся

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно приблизительно 76% вероятности.

Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 11.5 (8%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.90 (16%).

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Райо Вальекано» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». После 7:1 с ПСВ у Артеты появится аппетит
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». После 7:1 с ПСВ у Артеты появится аппетит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android