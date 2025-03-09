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«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

9 марта в матче 27-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Райо Вальекано». Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно приблизительно 76% вероятности.

Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 11.5 (8%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.90 (16%).

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Райо Вальекано» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.