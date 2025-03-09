«Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч с коэффициентом 4.60

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Реал» — «Райо Вальекано».

Ставка: «Райо» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 4.60.

Карло Анчелотти нужно поберечь силы лидеров на ответную игру с «Атлетико», а «Райо Вальекано» — очень неудобный соперник. Во-первых, «молнии» проиграли только одно из пяти предыдущих мадридских дерби. Во-вторых, в отличие от «Реала», от встречи 9 марта на «Сантьяго Бернабеу» их ничего не отвлекает. Из Кубка Короля вылетели, теперь всецело сконцентрированы на чемпионате Испании.

«Молнии» ведут борьбу за попадание в следующий розыгрыш еврокубков. Располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. Отставание от занимающего шестую строчку «Бетиса» составляет два очка. Вполне рабочее положение, мотивации хоть отбавляй.

Воодушевлённый целью «Райо Вальекано» набрал шикарный ход: проиграл только 2 из 12 предыдущих матчей чемпионата Испании. Обидно уступил «Барселоне» (0:1) и «Вильярреалу» (0:1). Реабилитировался после поражений, сыграв вничью с также пребывающей на подъёме «Севильей» (1:1).

«Молнии» отняли очки у севильцев на своём поле, но с выездным фактором у них дела также обстоят отлично. Уступили всего-навсего в 4 из 13 матчей чемпионата Испании в гостях. Результативность вот только у «Райо Вальекано» совсем невысокая. В среднем за встречу в первенстве забивает чуть больше одного мяча и пропускает с плюс-минус такой же периодичностью.