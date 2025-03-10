«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: определён фаворит матча АПЛ

10 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Лондон». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Майкл Солсбери.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.20, что равно приблизительно 45% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 3.35 (29%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.70 (26%).

В то же время аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.