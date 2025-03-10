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«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии

«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.20.

В лазарете сразу три лидера атаки «молотобойцев» — Лукас Пакета, Никлас Фюллькруг и Майкл Антонио. В то же время Грэм Поттер хорошо организовал оборону. Ещё ни разу при нём «Вест Хэм» не пропустил больше двух мячей. В последних двух встречах надёжный Альфонс Ареола вовсе отыграл «на ноль».

Наиболее очевидным вариантом для ставки видится ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Дело ещё в том, что под вопросом участие в матче лучшего бомбардира «Ньюкасла» Александера Исака. Эдди Хау надеется, что форвард сможет сыграть с «Вест Хэмом». Однако вряд ли проведёт на поле много времени.

Меньше чем через неделю после встречи с «Вест Хэмом» «сорокам» предстоит сыграть в финале Кубка лиги Англии с «Ливерпулем». Не будет лишним прибегнуть к ротации, дать ведущим футболистам побольше времени на отдых, а заодно снизить риск новых важных кадровых потерь. На кону — трофей!

Тем более что на последнем отрезке сезона у Эдди Хау не всё идёт по плану. Его команда проиграла четыре из шести предыдущих матчей АПЛ, а также вылетела из Кубка Англии, уступив на своём поле «Брайтону» — 1:1 (0:1 д. вр.). Нужно как можно лучше подготовиться к встрече с «Ливерпулем».

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