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«Эспаньол» — «Жирона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

«Эспаньол» — «Жирона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании
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10 марта в матче 27-го тура испанской Примеры «Эспаньол» примет «Жирону». Каталонское дерби пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Адриан Кордеро Вега.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 2.46, что равно приблизительно 40% вероятности.

Победа «Эспаньола» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Эспаньол» — «Жирона» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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