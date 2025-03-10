«Эспаньол» — «Жирона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Эспаньол» — «Жирона».

Ставка: «Эспаньол» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.

«Эспаньол» раздухарился: проиграл только 2 из 10 предыдущих матчей чемпионата Испании. Оба поражения потерпел на выезде. Подопечные Маноло Гонсалеса отобрали очки у «Севильи» (1:1), мадридского «Реала» (1:0) и «Атлетика» из Бильбао (1:1). Хорошие результаты — следствие борьбы за выживание и точечного усиления состава качественными игроками. Стала длиннее скамейка запасных, улучшилась конкуренция за место в основе. «Попугаи» поднялись на 15-е место. Забивают, правда, маловато.

Впрочем, для «Жироны» и этого будет достаточно. К каталонскому дерби подопечные Мичела Санчеса подходят в совсем печальном виде: выиграли одну-единственную из семи предыдущих встреч Примеры. Победили «Лас-Пальмас» (2:1). Также сыграли вничью с «Сельтой» (2:2).

Психологическое состояние красно-белых оставляет желать лучшего. Атмосфера в раздевалке не сравнится с той, которая царила в прошлом сезоне. И это естественно. Текущий состав менее восприимчив к мотивирующим словам и тактическим наработкам Мичела Санчеса.

Большие проблемы возникают на выезде. «Жирона» проиграла 7 из 13 матчей чемпионата Испании в качестве гостевой команды. Забила за этот период времени только 10 мячей, а пропустила 19. «Эспаньол», в свою очередь, уступил только в 3 из 13 встреч Примеры на своём поле. Отсюда ставка.