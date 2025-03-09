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Гэтжи — Физиев: прогноз на бой UFC

Гэтжи — Физиев: прогноз на бой UFC
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой Джастин ГэтжиРафаэль Физиев.

Ставка: Физиев победит за 1.97.

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Джастин Гэтжи должен был драться с Дэном Хукером, но тот снялся из-за травмы. Его заменит Рафаэль Физиев. Это будет их второй бой, в первом сильнее оказался американец. Однако с тех пор и тот, и другой потерпели чувствительные поражения. Гэтжи улетел в глухой нокаут от Макса Холлоуэя, а Физиев оказался на настиле в поединке с Матеушем Гамротом.

Коэффициенты букмекеров здесь практически равны. На победу Гэтжи дают 1.87, а на Физиева — 1.97. Физиев — рубака-парень, так что Джастину будет непросто, особенно после такого потрясения в бою с Холлоуэем. Очевидно, что Гэтжи сейчас не на пике своей формы. С другой стороны, он никогда не опускался ниже определённого уровня. Так что шансы у него будут. Тем более что Рафаэль выйдет в октагон после тяжёлой травмы колена. Это может сыграть роль во второй половине боя.

В первом их поединке Рафаэль был излишне агрессивен. В попытках перебить Джастина он забывал о защите, на этом и проиграл. Если он на этот раз будет чуть аккуратнее — все шансы на победу у азербайджанского бойца есть. Лишь бы физическая форма оказалась на высоте.

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