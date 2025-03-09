Перейра — Анкалаев: прогноз и ставка на бой UFC 313

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой Алекс Перейра – Магомед Анкалаев.

Ставка: тотал больше 3.5 раунда за 1.87.

Магомед Анкалаев наконец-то добрался до титульного боя. Планомерная, методичная работа дала свой результат. Но завоевать чемпионство будет ой как сложно. Ведь в соперниках Алекс Перейра, который в последнее время просто не замечает своих оппонентов, досрочно отправляя на настил одного за другим классных бойцов!

И всё же букмекеры отдают небольшое преимущество россиянину, предлагая коэффициент 1.77 на его победу и 2.10 — на Перейру. На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.87, обратный исход доступен также за 1.87.

Перейра прогрессирует на глазах. Теперь это разносторонний боец с высоким IQ, а не просто ударник, который превращает каждый поединок в рубку. Но и против его мощи в последнее время никто не может выстоять. Анкалаев тоже любит поработать в стойке, однако его преимущество, несомненно, в борьбе. При этом Магомед предпочитает завершать бой нокаутом.

Возможно, в этом и есть ключ к победе? Измотать бразильца в борьбе, а потом уже и в стойке показать себя. Но и в лагере Перейры готовятся. Очень интересный бой, в котором можно сказать одно: и тот, и другой пока не сталкивались с настолько сложным оппонентом.