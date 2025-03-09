«Крылья Советов» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Акрон» в 20-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.00.

«В Самаре на «Солидарность Арене» пройдёт дерби. Самарские «Крылья» будут принимать «Акрон». Это ответная игра между командами внутри российского чемпионата. Первая осталась целиком и полностью за «Акроном», была победа 2:0. Понятно, сейчас «Крылья» немножечко изменились, поменялось руководство, добавились новые футболисты, те же Зиньковский, Гагнидзе. И сейчас в хорошей форме Иван Сергеев, неплохо двигается, Дмитриев тоже. А Зиньковский добавил разнообразия. Интересная, подвижная середина поля у самарцев, но есть проблемы в обороне, безусловно. Тем не менее в предыдущем матче и Гапонов с Солдатенковым неплохо смотрелись в борьбе с Кордобой.

Если «Крылья» сыграют в свою силу и сыграют, как они могут, то «Акрону» будет очень сложно в этом матче победить самарскую команду. Это дерби. Плюс «Крылья» помнят не самый приятный момент с поздравлением «Акрона» после победы в Петербурге в телеграм-канале «Крыльев». Я думаю, что реваншистские настроения здесь будут задействованы по максимуму.

Да, Артём Дзюба очень хочет забить исторический гол. Для дерби наверняка подготовит какой-то свой особенный перформанс. Но я думаю, что в этом матче вряд ли ему удастся это сделать. Возможно, он это сделает в следующей игре с московским «Спартаком» в Кубке России.

Мой прогноз – победа «Крыльев Советов» за коэффициент «двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».