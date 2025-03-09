«Рубин» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.08.

«Какое состояние газона в Казани — никто не знает. Всегда на этом стадионе возникали вопросы по поводу мягкости, дренажа, того, насколько поле плывёт и выдерживает нагрузку. Это одна из главных интриг предстоящего матча: в каком состоянии окажется газон и позволит ли он командам сыграть в хороший, быстрый футбол. В первую очередь это касается «Спартака». Говорят, в Казани сейчас идёт снег, холодно, и остаётся вопрос, как футболисты адаптируются к таким условиям.

Если говорить о составе, то «Спартак» вряд ли что-то изменит. Станкович будет ориентироваться на тот же состав, что и в первой игре против «Оренбурга». Сомневаюсь, что Солари выйдет в стартовом составе, даже несмотря на удачный выход на замену и забитый гол. В любом случае у тренера есть варианты замен и серьёзных перестановок в старте ожидать не стоит.

У «Рубина» есть проблемы в обороне, вопросы по Грицаенко, ситуация в центре поля тоже оставляет вопросы, ну и с атакой не всё гладко. В прошлой игре против «Ахмата» «Рубин» повёл в счете, но в целом сыграл не лучшим образом. 14 ударов по своим воротам в первом тайме — явно не в стилистике и требованиях Рашида Рахимова.

В матче первого круга «Спартак» выиграл 1:0, причём в меньшинстве, после удаления Зобнина. До пропущенного мяча с пенальти «Рубин» играл на равных, удачно контратаковал, а затем «Спартак» выстоял и одержал непростую победу. Сейчас у «Спартака» семь побед подряд — в истории клуба только команда Олега Романцева выигрывала восемь раз подряд. Думаю, сам «Спартак» об этом не задумывается, но статистика примечательная.

Неясное состояние поля, непростое начало прошлого матча у «Спартака», а также стремление «Рубина» реабилитироваться после игры в Грозном — всё это говорит в пользу того, что «Рубин» сможет навязать борьбу. Исторически для «Спартака» выезд в Казань всегда был сложным, и сейчас матч тоже не будет исключением.

Мой прогноз: «Рубин» не проиграет, а победная серия «Спартака» прервётся. Если «Спартак» и возьмёт восьмую победу, то, скорее всего, уже в другом матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».