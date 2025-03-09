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«Рубин» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

«Рубин» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.10.

«Матчи между этими клубами всегда получаются драматичными. Рашид Рахимов против «Спартака», в какой бы команде ни находился, всегда придумывает что-то интересное. Но «Спартак» набрал максимум очков в первом туре после перерыва и стал единственным претендентом на титул, который совершенно логично получил усиление в зимнее трансферное окно. И пока мы только знакомимся с Солари и Ливаем. Всё это группа атаки, потому что красно-белым очень важно забивать как можно больше и таким путём забирать свои матчи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что в этой игре может сказаться важный фактор в составе «Рубина». Несколько лидеров казанцев держат Рамадан, что действительно будет иметь значение. Матч начинается после 19:30, то есть после захода солнца, и игрокам будет чуть полегче. Но в любом случае этот момент нужно учитывать, тем более в самом начале поста.

«Спартак» очень здорово изменяет игру и сильно добавляет во втором тайме. Поэтому думаю, что вторая половина будет самой результативной, и уже там пойдут ошибки. К тому же совсем недавно это случилось и в матче с «Оренбургом», который выдержал первые 45 минут, а затем всё изменилось. «Рубин» тоже довольно прочно сыграет в первом тайме, а во втором класс «Спартака» и его возможность менять стратегию со скамейки принесут результат красно-белым», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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