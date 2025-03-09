Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рубин» — «Спартак»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России 9 марта

«Рубин» — «Спартак»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России 9 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Рубин» — «Спартак».

Ставка: победа «Рубина» с форой (+1) за 1.62.

«Рубин» — «Спартак» в 20-м туре РПЛ. Второй матч команд в весенней части сезона. «Рубин» — восьмой в таблице, и первый свой матч в Грозном для них складывался очень удачно. Казанцы повели уже в самом начале матча, но получили, как говорят, «гол в раздевалку», и в итоге игру проиграли. Но то поражение никак не повлияло на распределение мест в таблице — выше седьмого места они уже не поднимутся, и ниже девятого, скорее всего, не опустятся. И как тут мотивировать футболистов? Об этом знает только Рашид Рахимов, а он в этом тренерском деле — Профессионал!

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» будет непросто — это 100%. По крайне мере, так можно судить по последней игре. Да, была победа над самой слабой командой в чемпионате. Но могли, кстати, и проиграть. Могли и сыграть вничью, играя в большинстве. В том матче понравился лишь только счёт на табло – 2:0. И то, что, выйдя на замену, сразу забил Солари. Надеюсь, это придаст ему уверенности.

Конечно же, я хочу, чтобы победил «Спартак» — коэффициент 1,75. И, кстати, коэффициент очень хороший. Но последний матч не даёт такой уверенности. Я бы лучше рассмотрел победу «Рубина» с форой (+1). Да, коэффициент поменьше – 1,62. Или, «Рубин» не проиграет» за 2,15. Я все же за фору (+1) на «Рубин», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
«Рубин» — «Спартак». У вас Угальде, у нас — Даку
«Рубин» — «Спартак». У вас Угальде, у нас — Даку
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android