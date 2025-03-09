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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 2.10.

«У «Юнайтед» сейчас кризис, потому что он играет плохо, у болельщиков веры нет. Глядя на то, как команда мучилась в матче с «Сосьедадом», понимаю, что это очень долгий процесс и мучительный год.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» парит, это совсем другой коллектив, который мечтает попасть в финал Лиги чемпионов, и мне кажется, что эта мечта может сбыться – уж слишком хороши они были в матче с ПСВ. Что касается чемпионата, то тут откровенно хорош «Ливерпуль», будет сложно.

Больной на всю голову «Юнайтед» и очень озорной после Эйндховена «Арсенал». Но «МЮ» в больших матчах вытаскивает из себя какие-то потусторонние силы, поэтому рискну, предположив, что «Юнайтед» не проиграет. Выбор, скорее, иррациональный», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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