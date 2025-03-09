«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» со счетом 2:1 за 7.80.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» встретятся в 28-м туре чемпионата Англии. Сейчас уровень соперников сильно различается. Это было даже видно по тем матчам, что они провели на неделе в еврокубках. Думаю, у хозяев поля шансов сейчас нет.

Про «Ман Юнайтед» уже все сказано давно. При Амориме будто стало еще тяжелее игрокам выступать. Так и есть, тренер ставит другой футбол, свою философию принес. И футболистам тяжело. Отсюда и ужасные результаты, череда неудач и побед. Конечно, совсем сплошных поражений у «красных дьяволов» нет, но все равно – 14-е место, почти гарантированный финиш в середине таблицы и ниже, это огромная неудача для «Ман Юнайтед».

«Арсенал» же, в целом, вообще не удивляет. Пока что повторяется ситуация последних сезонов – он долго борется за лидерство, но на дистанции начинает «буксовать» и в итоге финиширует вторым. Так и сейчас – «канониры» идут на второй строчке, отставая от лидирующего «Ливерпуля» уже на 13 очков. Вопрос с чемпионством почти закрыт. При этом команда Артеты еще и имеет значительный отрыв от преследователей.

Обе команды имеют амбиции в еврокубках. Хотя пока об их победах говорить рано, само собой. «Арсенал» выступает в Лиге чемпионов, где в сетке еще много сильных соперников. Но вот в 1/8 финала с ПСВ уже вряд ли у «канониров» будут проблемы – на неделе они разгромили соперника 7:1. А «Ман Юнайтед» выступает в Лиге Европы, где ему сложнее. Думаю, нынешним «красным дьяволам» лучше было бы выступать в Лиге конференций, да и то, там они могли бы потерпеть неудачу. Сейчас в 1/8 финала ЛЕ «Юнайтед» уже не смог обыграть «Реал Сосьедад» в первом матча – 1:1.

Все-таки я тут верю в «Арсенал». У него самая главная проблема – отсутствие забивного форварда. Да и то, мы видим, как эта «проблема» возникла в игре с ПСВ. «Юнайтед» же почти во всех линиях имеет трудности. Не помогают ему и Антони с Рэшфордом, которые не получали игрового времени, а сейчас в своих новых клубах сразу заиграли, приносят они много пользы. Это очередное доказательство, что в этом сезоне про «МЮ» можно даже не думать.

Ставлю на победу «Арсенала» со счетом 2:1 – коэффициент 7.80», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».