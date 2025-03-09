«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ 9 марта

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.78.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Считаю, что есть возможность увеличить «свой банк», но всё в разумных пределах. На данный момент команды в совершенно разном состоянии — и психологическом, и эмоциональном, и игровом.

«Арсенал» «обозначает» погоню за «Ливерпулем» — в последних двух турах АПЛ он потерял пять очков, и в данный момент по потерянным очкам у него – минус 10. «Арсенал» продолжает участие в Лиге чемпионов, и он уже на 1000% в 1/4 финала после великолепного результата в первом матче 1/8 финала — на выезде был обыгран ПСВ со счётом 7:1. И теперь их ждёт либо «Реал», либо «Атлетико» Мадрид. А с «Манчестер Юнайтед», я уверен, сейчас выйдут все лучшие футболисты. В следующем матче домашнем с ПСВ в ЛЧ Артета, скорее всего, даст возможность поиграть тем, у кого мало игрового времени. Ведь буквально через три дня после игры с ПСВ их ждёт «Челси», а там уже и игра в Лиге чемпионов, в 1/4 финала.

«Манчестер Юнайтед» что дома, что на выезде играет неровно. Да, в первом матче Лиги Европы добились неплохого результата, сыграв с «Реалом Сосьедад» 1:1 на выезде. Но у меня нет уверенности в том, что им удастся выйти в следующий раунд, потому что команда Аморима показывает нестабильную игру и в составе манкунианцев много травмированных игроков.

Уверен в победе «Арсенала» за 1.78. Ну а кто хочет коэффициент повыше, то победа «Арсенала» и тотал меньше 3.5 за 2.34 тоже можно рассмотреть. Я за первый вариант — чистая победа «Арсенала», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».