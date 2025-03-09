«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.50.

«Само собой, это матч с приставкой «топ». Кажется, интриги с точки зрения результата тут совсем нет. Но я считаю, что «красные дьяволы» способны нас удивить.

Если посмотреть на последние результаты соперников, то может показаться, что они находятся в примерно одинаковой форме. Да, клубы действительно чередуют разные результаты. Только вот «канониры» так выступают далеко не всегда, в этом сезоне они очень часто выигрывают и претендуют на попадание в Лигу чемпионов. У «Ман Юнайтед» всё намного хуже.

Ужасный сезон для «Манчестер Юнайтед» продолжается. Причём от зоны еврокубков он отстаёт не так уж сильно – на 10 очков. Можно такое расстояние ещё успеть отыграть. Однако для этого «красным дьяволам» надо начать стабильно побеждать, а это точно не про нынешнюю команду Аморима. Плюс выше неё идёт слишком много противников, которые вряд ли позволят «Юнайтед» себя опередить.

«Арсенал» же всё ещё идёт на втором месте. За лидерство он уже почти не ведёт борьбу. В последних турах клуб дважды потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (0:0) и проиграв «Вест Хэму» (0:1). Так что лидирующий «Ливерпуль» уже отрывается от «канониров» на 13 баллов. Сами они тоже имеют отрыв от преследователей в шесть и более очков. Так что с большой вероятностью команда Артеты там и завершит сезон, получит серебро.

Также обе команды на неделе играли в еврокубках, только в разных. «Манчестер Юнайтед» выступает в Лиге Европы – единственном турнире, в котором у него ещё есть шансы на успех. В первом матче 1/8 финала он сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». А вот «Арсенал» уже, можно сказать, прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первой игре 1/8 финала он разгромил ПСВ на выезде – 7:1.

Да, «Арсенал» намного лучше выглядит в этом сезоне. У «Манчестер Юнайтед» же большие проблемы, новый тренер пока не приносит побед команды, все ждут следующего сезона. Но я бы вспомнил тут их матч в Кубке Англии в январе, когда «красные дьяволы» оказали сопротивление сопернику и даже выбили его из турнира. Потом они ещё и «Ливерпулю» не проиграли в АПЛ. Так что на один конкретный матч манкунианцы могут настроиться, выдать свой максимум.

Предположу, что и сейчас «Юнайтед» будет в боевом настрое, он не проиграет. Ставлю на ничью у них за 3.50», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».