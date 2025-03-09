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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.50.

«Само собой, это матч с приставкой «топ». Кажется, интриги с точки зрения результата тут совсем нет. Но я считаю, что «красные дьяволы» способны нас удивить.

Если посмотреть на последние результаты соперников, то может показаться, что они находятся в примерно одинаковой форме. Да, клубы действительно чередуют разные результаты. Только вот «канониры» так выступают далеко не всегда, в этом сезоне они очень часто выигрывают и претендуют на попадание в Лигу чемпионов. У «Ман Юнайтед» всё намного хуже.

Ужасный сезон для «Манчестер Юнайтед» продолжается. Причём от зоны еврокубков он отстаёт не так уж сильно – на 10 очков. Можно такое расстояние ещё успеть отыграть. Однако для этого «красным дьяволам» надо начать стабильно побеждать, а это точно не про нынешнюю команду Аморима. Плюс выше неё идёт слишком много противников, которые вряд ли позволят «Юнайтед» себя опередить.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» же всё ещё идёт на втором месте. За лидерство он уже почти не ведёт борьбу. В последних турах клуб дважды потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (0:0) и проиграв «Вест Хэму» (0:1). Так что лидирующий «Ливерпуль» уже отрывается от «канониров» на 13 баллов. Сами они тоже имеют отрыв от преследователей в шесть и более очков. Так что с большой вероятностью команда Артеты там и завершит сезон, получит серебро.

Также обе команды на неделе играли в еврокубках, только в разных. «Манчестер Юнайтед» выступает в Лиге Европы – единственном турнире, в котором у него ещё есть шансы на успех. В первом матче 1/8 финала он сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». А вот «Арсенал» уже, можно сказать, прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первой игре 1/8 финала он разгромил ПСВ на выезде – 7:1.

Да, «Арсенал» намного лучше выглядит в этом сезоне. У «Манчестер Юнайтед» же большие проблемы, новый тренер пока не приносит побед команды, все ждут следующего сезона. Но я бы вспомнил тут их матч в Кубке Англии в январе, когда «красные дьяволы» оказали сопротивление сопернику и даже выбили его из турнира. Потом они ещё и «Ливерпулю» не проиграли в АПЛ. Так что на один конкретный матч манкунианцы могут настроиться, выдать свой максимум.

Предположу, что и сейчас «Юнайтед» будет в боевом настрое, он не проиграет. Ставлю на ничью у них за 3.50», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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