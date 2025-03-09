«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 6.00.

«Реал» против «Райо Вальекано». Жду тут победы хозяев поля, у гостей пока есть трудности.

Противоречивые последние результаты выдавали «сливочные». Вроде если смотреть на все турниры, то там всё хорошо у клуба – всего одно поражение в девяти играх. Но вот конкретно на Ла Лигу приходятся далеко не все из этих встреч. В чемпионате ситуация другая у подопечных Анчелотти сейчас – одна победа в пяти турах, слишком много неудач. Из-за этого «Реал» уже немного отстал от лидеров — «Барселоны» и «Атлетико». Нужно ему срочно исправлять положение.

Неприятная ситуация сложилась и у «Райо Вальекано». Уже давно клуб выступал достаточно успешно, навязывал борьбу даже сильным соперникам, шёл в топ-6. Но вот уже в трёх турах кряду «пчёлы» не могли выиграть. Оппозиция была тяжёлая, это стоит признать – поражения от «Барселоны» и «Вильярреала» (0:1 оба раза), а также ничья с «Севильей» (1:1). В итоге «Райо» потерял место в еврокубковой зоне, опустился на седьмое место. Впрочем, отставание от шестого «Бетиса» у него минимальное, ещё может легко он вернуться.

Но в этом матче я не жду, что гости наберут три очка. «Реал» сильнее, он ещё и имеет турнирную мотивацию. Да, на неделе у него была тяжёлая игра в Лиге чемпионов с другим соседом – «Атлетико». Но это «Реал», он умеет выигрывать даже в самых сложных ситуациях.

Ставлю на победу «сливочных» со счётом 2:0 – коэффициент 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».