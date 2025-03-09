«Хетафе» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Хетафе» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.94.

«Хетафе» занимает 14-е место в турнирной таблице. В последних встречах «Хетафе» потерпел поражения от «Леганеса» (0:1) и «Бетиса» (1:2), но одержал победы над «Жироной» (2:1) и «Алавесом» (1:0). У «Хетафе» лидером команды является уругваец Мауро Арамбарри, забивший шесть голов.

«Атлетико» Мадрид идёт вторым в чемпионате Ла Лиги. Команда демонстрирует высокую результативность, забивая в среднем 1,6 гола за матч. В последних встречах «Атлетико» победил «Атлетик Бильбао» (1:0) и «Валенсию» (3:0), а также сыграл вничью с «Сельтой» (1:1). В Лиге чемпионов «матрасники» уступили «Реалу» — 1:2. Главная ударная сила мадридцев — Антуан Гризманн. Француз набрал отличную форму, забив восемь голов и сделав пять результативных передач.

В последних шести матчах между этими командами «Атлетико» одержал четыре победы, два раза была зафиксирована ничья, и «Хетафе» не смог одержать ни одной победы.

«Атлетико» борется за чемпионство в Примере и является фаворитом в этом матче. Поставим на их победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».