«Ювентус» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Ювентус» и «Аталанта» сойдутся 9 марта в 28-м туре чемпионата Италии. Два еврокубковых неудачника тут сыграют. Не уверен, что мы увидим победителя по исходу 90 минут.

Недавно оба клуба постигла одинаковая участь в 1/16 финала Лиги чемпионов – вылет не от самых сложных соперников по турниру. Так, «Юве» не справился с ПСВ, а «Аталанта» — с «Брюгге». По делу проиграли итальянские команды, нельзя сказать, что им не повезло где-то, что были неудачные судейские решения.

В Серии А у них же сейчас чуть разные ситуации. У «Юве» всё довольно хорошо. Очень долго клуб пытался закрепиться в топ-6, потом поднимался до топ-4. И вот сейчас туринцы стоят на четвёртой строчке. Всё благодаря серии побед. «Ювентус» вообще сейчас показывает лучшие результаты в чемпионате – в пяти последних матчах больше никто не выигрывал.

А вот «Аталанта» хотя и идёт третьей, но уже отрывается от четвёртого «Юве» всего на три очка. Разница голов у них большая, так что свою позицию в турнире команда Гасперини после этого матча не потеряет. Но всё равно, я думаю, бергамаски так просто уступать не намерены. Впрочем, статистика последних игр говорит не в их пользу – чередует давно «Аталанта» ничьи и победы.

И вот вроде бы, если основываться только на последних результатах в Серии А, хочется тут поставить на «старую синьору». С другой стороны, в ЛЧ плохо показал себя клуб. Плюс он ещё и от «Эмполи» недавно умудрился вылететь из Кубка Италии. Так что у «Аталанты» тут определённые шансы всё же есть.

Думаю, они не определят победителя. Ставлю на ничейный счёт 1:1 у них – коэффициент 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».