«Челси» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Лестер».

Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 1.91.

«Челси» и «Лестер» сойдутся в 28-м туре чемпионата Англии. Интриги тут никакой нет. Не думаю, что нынешние «лисы» сумеют воспользоваться усталостью «синих» после еврокубкового матча.

У «Челси» недавно был неприятный период – в трёх матчах кряду он потерпел поражения, дважды ещё и от «Брайтона» в АПЛ и в Кубке Англии, 0:3 и 1:2. Третья неудача была тоже в Премьер-лиге – 1:2 с «Астон Виллой». Затем серию проигрышей подопечные Марески смогли прервать, обыграли «Саутгемптон», идущий на дне турнира – 4:0. Пару дней назад они закрепили успех, победив «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (2:1).

В таблице АПЛ «Челси» всё ещё находится в борьбе за еврокубки. Уже очень давно он не выпадал из топ-6. Сейчас с 46 очками клуб идёт на пятой строчке, имеет отставание от противников выше в один и два очка. Правда, преследователи сильного разрыва с «пенсионерами» тоже не имеют.

А вот «Лестер» всё ещё находится в кризисе. Катастрофически мало очков он набирает. Хуже в этом розыгрыше АПЛ выступает как раз только «Саутгемптон». «Лисы» же с 17 очками идут на 19-й строчке. «Ипсвичу», тоже претендующему на вылет, команда ван Нистелроя уступает только по дополнительным параметрам. Но вот «Вулверхэмптон» со спасительной 17-й строчки имеет отрыв от них обоих в пять очков – уже значимое расстояние для аутсайдеров турнира.

И перспектив у «Лестера» почти нет, если смотреть на его последние результаты – сплошные поражения, часто с сухим счётом. Только «Ман Юнайтед» в Кубке Англии коллектив за пять последних игр сумел забить один мяч – 1:2. В такой форме команде, конечно, не на что рассчитывать в матче с «Челси».

Да, «синие» только что играли в еврокубке. С другой стороны, в Лиге конференций клуб выступает смешанным составом. Так что сейчас почти все отдохнувшие игроки выйдут на поле. У «лис» шансов точно нет», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».