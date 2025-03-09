«МЮ» — «Арсенал»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч АПЛ

9 марта «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии примет «Арсенал». Центральная встреча 28-го тура АПЛ пройдёт на «Олд Траффорд» и стартует в 19:30 мск. Пока соперники выясняют отношения, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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Проблемы преследуют «Манчестер Юнайтед» на протяжении всего сезона. В четырёх последних матчах национального чемпионата манкунианцы одержали всего одну победу. В прошлом туре они сломили сопротивление скромного «Ипсвича», который идёт в зоне вылета. Сейчас коллектив Рубена Аморима находится за пределами топ-10 турнирной таблицы, а о возвращении в Лигу чемпионов приходится только мечтать.

Футболисты и тренерский штаб хозяев регулярно подвергаются критике в СМИ. Так, негативно высказался об игре команды её бывший полузащитник Рой Кин: «Я смотрю на этих парней и думаю: «Вы чёртовы самозванцы», — отметил ирландец. Возможно, хозяевам поля поможет усиление состава. Тем более, по информации медиа, сделка о приобретении нападающего Виктора Осимхена находится в финальной стадии.

«Арсенал» преследует свои задачи. Два последних сезона АПЛ «канониры» финишировали на втором месте. Сейчас они снова идут вторыми и отстают от имеющего на одну игру больше «Ливерпуля» уже на 13 очков. Однако главный тренер команды Микель Артета настроен решительно. Он заявил, что лондонцы не готовы принять поражение в титульной гонке и они опустят руки «только через его труп».

В текущем сезоне соперники встречались один раз. В январском матче 1/32 Кубка Англии основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Манчестер Юнайтед».

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