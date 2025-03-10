Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лацио» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

«Лацио» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии
Комментарии

10 марта в матче 28-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Марко Пиччинини.

Материалы по теме
«Лацио» — «Удинезе». Большие неприятности от «маленьких зебр»
«Лацио» — «Удинезе». Большие неприятности от «маленьких зебр»

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 55% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 5.10 (19%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.80 (26%).

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Лацио» — «Удинезе» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Материалы по теме
«Вест Хэм» — «Ньюкасл». Финал Кубка лиги Англии с «Ливерпулем» важнее
«Вест Хэм» — «Ньюкасл». Финал Кубка лиги Англии с «Ливерпулем» важнее
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android