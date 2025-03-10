«Лацио» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

10 марта в матче 28-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Марко Пиччинини.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 55% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 5.10 (19%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.80 (26%).

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Лацио» — «Удинезе» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.