«Лацио» — «Удинезе»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Лацио» — «Удинезе».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Лацио» вовсю ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. «Удинезе» спокойно себе располагается в середине турнирной таблицы — на 10-й строчке. И даже не знаешь, кто удивляет больше. Может, римляне, от которых мало что ожидали в этом сезоне после глобальной перестройки? Или удинцы, которые за последние 10 сезонов ни разу не финишировали выше 12-го места в турнирной таблице чемпионата Италии?

Что ещё объединяет команды — у них всего по два поражения за 11 предыдущих туров. Так что лезть в исход не рискнём. Проверим «обе забьют» за 1.83. Пожалуй, это единственное, в чём можно быть уверенным. В первом круге «маленькие зебры» победили со счётом 2:1. Они перестали бояться сложных выездов. И «Роме» в гостях забили, и «Наполи», реже которого в лиге пропускает только «Ювентус».

Однако и «на ноль» отыграть, как бы ни старался экс-защитник ЦСКА Яка Бийол, у «Удинезе» вряд ли выйдет. Выше, чем у «Лацио», результативность в Серии А только у двух команд — «Аталанты» и «Интера». Лишь в четырёх встречах в текущем розыгрыше первенства у римлян не получилось забить. На своём поле в матчах с «Интером» и «Ромой». У «Удинезе» оборона не такая крепкая, как у них.