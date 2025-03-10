Овечкин забил «Сиэтлу». Зашёл коэффициент 14.0

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (4:2). Форвард установил окончательный счёт, отличившись на 59-й минуте встречи.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до восьми шайб.

В нынешнем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.

Букмекеры не сомневались в победе хозяев. Успех «Вашингтона» в основное время шёл за 1.77: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1770 рублей. Итоговая победа «Кэпиталз» оценивалась в 1.46.

На тотал больше 5.5 гола давали 1.78, на гол Овечкина — 1.80. Результативный бросок россиянина в третьем периоде оценивался в 3.50.

Ставки на победу «Вашингтона» в основное время при условии заключительного гола Овечкина в матче можно было поставить за 14.0.