«Ливерпуль» — «ПСЖ»: назван фаворит матча Лиги чемпионов

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором померяются силами «Ливерпуль» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на «Энфилде» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче «Ливерпуль» добился победы со счётом 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет приблизительно 43% вероятности.

Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 2.90 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20 (23%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.48.