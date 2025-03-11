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«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит за 2.90.

«Ливерпуль» выиграл первый матч, но кто посмеет сказать, что по делу? Легко сбиться со счёта, сколько раз Алисон Бекер спасал свою команду. И он же начал атаку, которая привела к победному голу (1:0). Всё великолепие «Ливерпуля» рассыпалось на фоне шикарной игры «ПСЖ». После матча Слот признался, что его подопечным не просто повезло, а очень сильно повезло.

Во встрече последнего тура АПЛ у мерсисайдцев на своём поле возникли серьёзные трудности с замыкающим турнирную таблицу «Саутгемптоном» (3:1). Что-то в игре «Ливерпуля» поломалось. Стало меньше уверенности, слаженности и качества.

Может быть, для парижан даже лучше, что первый матч выиграть не получилось. Наверняка в ответном будут злее и смогут подобрать ключи к воротам Алисона. На последнем отрезке сезона «ПСЖ» показывает высочайший уровень командного футбола, очень много забивает и редко пропускает сам. Ставим на парижан.

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