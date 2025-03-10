«Лацио» — «Удинезе»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Удинезе».

Ставка: победа «Лацио» 1:0 за 6.40.

«В 28-м туре Серии А пройдет матч «Лацио» и «Удинезе». Больше я тут верю в успех хозяев поля. Хотя легко им точно не будет. Гости дадут отпор сопернику.

Собственно, в последних матчах «Удинезе» показывал себя даже лучше, чем «Лацио». В активе клуба четыре победы и одна ничья — все приходятся на Серию А. Другой вопрос, что почти все соперники за этот период у команды Барони не были сложными. Трудности возникли только с одним клубом — «Наполи». И там у них как раз была зафиксирована ничья — 1:1.

В таблице Серии А «зебры» уже давно закрепились в середине — десятое место с 39 баллами. Сейчас они укрепили свои позиции, имеют отрыв от преследователей в пять и более очков. Так что намного выше вероятность, что «Удинезе» в ближайшее время поднимется на девятую строчку.

«Лацио» в последних турах потерял чуть больше очков — у него было две ничьи и три победы за тот же период, что и у «Удинезе». Причем, клуб так же сыграл вничью с «Наполи» (2:2), но вот вторая потеря очков в его исполнении уже вызывала больше вопросов — 0:0 с «Венецией», борющейся за выживание. Зато в последнем туре коллектив из Рима одолел «Милан» — 2:1.

В таблице чемпионата «Лацио» все еще находится в борьбе не просто за еврокубки, а за Лигу чемпионов. Сейчас клуб пропустил выше себя на четвертое место «Ювентус», который выступает более стабильно, только выигрывает. Но разрыв между ними пока минимален — два балла.

И я думаю, сейчас у «Лацио» больше шансов на победу. Но вот разгрома точно не жду. В последние недели римляне чередовали матчи в разных турнирах. Недавно они вылетели из Кубка Италии от «Интера» (0:2), а пару дней назад уже в первой игре 1/8 финала Лиги Европы им удалось обыграть «Викторию» — 2:1.

Так что если «Лацио» тут и победит, то с минимальным счетом. На него и поставлю — точный счет 1:0 за 6.40», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».