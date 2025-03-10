«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Ньюкасл».

Ставка: ничья за 3.45.

«10 марта в 28-м туре чемпионата Англии сойдутся «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Да, если смотреть на метса в таблице, то тут можно посчитать гостей фаворитами. Но я вот не уверен в их успехе. Скорее всего, противники поделят очки между собой.

На данный момент «Ньюкасл» в АПЛ стоит намного выше соперника — шестое место с 44 очками. Однако сейчас «сороки» близки к тому, чтобы пропустить выше себя несколько команд, идущих ниже и имеющих с ними минимальный разрыв. А команда Хау как раз в последнее время теряла много очков — три поражения в четырёх матчах, в том числе 1:2 от «Фулхэма».

Помимо этого, «Ньюкасл» ещё и из Кубка Англии на прошлой неделе вылетел — 1:2 от «Брайтона». Хотя подопечные Хау, я думаю, не так сильно расстроились. Ведь ранее они в полуфинале Кубка лиги смогли пройти «Арсенал». А финал турнира уже на следующих выходных, и соперник там — «не подарок», «Ливерпуль». Так что сейчас команда будет мыслями уже в следующем матче.

А вот «Вест Хэм» явно лучше начал выступать после смены тренера. Сейчас «молотобойцев» возглавил Грэм Поттер, он умеет добиваться результатов с нетоповыми командами АПЛ. В последних встречах выигрывал коллектив, в том числе сумел он отобрать очки у «Арсенала» — 1:0.

В таблице Премьер-лиги «Вест Хэм» пока идет низко — 15-е место с 33 очками. Вылет клубу, конечно, не светит — у него достаточный отрыв от преследователей из группы вылета. Из обоих Кубков команда Поттера уже вылетела, так что концентрируется она только на АПЛ.

Я жду тут борьбы. Не уверен, что «Ньюкасл» сможет в доминирующей манере выиграть. У него через неделю важнейший финал Кубка. «Вест Хэм» же начал прибавлять явно. Так что всё-таки поставлю у них на ничью — коэффициент 3.45», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».